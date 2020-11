Mettes autistiske søn mistede alt i en brand - nu efterlyser hun én særlig ting

Og dét er et større tab for Daniel, end det måske ville være for så mange andre. Grundet hans sygdom betyder hans ting nemlig utroligt meget for ham.

- Hans ting - hvordan de føles i hænderne, hvordan de lyder og farven - giver ham en enorm ro. Han kan slet ikke rumme, at han har mistet dem, og han er langt mere stresset og presset nu, end han har været før, siger Mette Vinkler til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har derfor nu startet en indsamling på sociale medier, hvor hun håber, at venlige sjæle vil sende ham gaver med eksempelvis Lego.