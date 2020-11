Farten er hævet – nu kan du komme hurtigere frem med Letbanen

Det næste projekt for Aarhus Letbane er, at etablere et såkaldt krydsningsspor på Trustrup Station, så togene fremover kan køre omkring hinanden. Det forventes at stå klar i den første del af 2022.

Den nylige hastighedsopgradering fra 75 km/t til 100 km/t er en forudsætning for, at togene kan nå forbi hinanden ved krydsningssporet, når det står færdigt, og at der på den måde kan indsættes to tog i timen mellem Ryomgård og Grenå.