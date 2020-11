Video: 10 ting du skal opleve i Randers

Mokajen

Der er efterhånden kommet streetfood-markeder i mange danske byer, og i februar 2020 fik Randers også streetfood-markedet 'Mokajen'.

Micki Cheng forklarer, at udvalget på stedet ikke er helt vildt stort, men at der alligevel er meget forskelligt mad at vælge imellem. Mokajen er opkaldt efter den alkoholiske drik Mokaï, som i mange år har haft øgenavnet 'Randerschampagne'.

- Jeg bliver ikke provokeret over, at det hedder Mokajen. Jeg synes, det er hammerfedt. Jeg synes, det er sjovt, at man tager noget, der er så fordomsfuldt omkring Randers.