Blomster og bobler: Nyt og unikt kulturhus modtager gæst nummer 100.000

Overrasket og glad vinder

Æren blev overrakt i går af både museums- og biblioteksleder med blomster og champagne.

- Jeg var sikker på, at gæst nummer 100.000 ville komme i går, så jeg blev meget overrasket over, at det blev i dag, siger Ejvind Skytte Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil nu har han besøgt stedet tre gange i ugen, hvilket vil sige omtrent 50 gange siden åbningen fore fire måneder siden.