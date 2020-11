Troede han kørte over en sten: 69-årig kørte bekendt ihjel

- Så han sætter bilen i bakgear. Ifølge hans forklaring hører han et bump, da han bakker ud. Han tror, at han er kørt ind i en sten, men da han kigger ud, kan han se, at hans bekendte ligger under bilen.



69-årig sigtet

Ulykken skete i Hammel kort før kl. 19 mandag aften og ambulancelægen erklærede kl. 19.27 den 64-årige mand død.