Makkerpar går imod normen – laver alternativ restaurant med afsnit kun for mænd

I Randers kan mænd snart gå ud og spise uden kvinder.

En ny restaurant med en sektion kun for mænd er nemlig lige nu ved at tage form i byen.

Scandia-Ekspressen hedder den - en tog-restaurant, hvor der lige nu bygges en spisekupe til, hvor kvinder ikke skal have adgang.

- Der er for få fristeder for mænd i dag. Kvinder overtager sgu for meget, lyder det fra Jørgen Nielsen, der sammen med Peter Rasmussen er idémand bag konceptet.