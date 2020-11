Østjysk zoo er solgt: - Det er vemodigt at sige farvel

Så lykkedes det endelig for ægteparret Annelise og Benny Johansen at få solgt deres livsværk, Munkholm Zoo.

- Vi jubler over, at handlen lykkedes, men vi jubler ikke over at skulle forlade stedet, siger Benny Johansen.

Munkholm Zoo har været til salg i godt tre år, og det har været lige ved og næsten flere gange.